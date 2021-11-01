الهيئة الهندسية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة اختيار جدارية مدينة مصر للألعاب الأوليمبية

اعتمد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتيجة مسابقة اختيار تصميم الجدارية الكبرى "ملحمة مصر الرياضية" أمام مبنى المراسم بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تبلغ مساحتها طول 170 مترًا، وعرض 3,5 متر، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة جميع قطاعات الشعب من الفنانين التشكيليين والمصممين فى مسابقة تصميم جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وجاءت حصيلة الأعمال الفنية 116 عملًا جداريًا، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد رصدت جوائز لثلاثة فائزين فقط ولكن لقوة الأعمال المقدمة تمت إضافة جائزتين أخريين "هما الثانى مكرر والثالث مكرر".

وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة التحكيم المشكلة من قبل الهيئة الهندسية والتى ضمت أساتذة من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية ، حيث حصل علاء أحمد عوض "مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر" على الجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف جنيه ، كما حصل محمد عبد الباسط عبد الرازق أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان على الجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه ، وحصلت منى إبراهيم يونس "معلمة بمدرسة الرحامنة الصناعية على الجائزة الثانية "مكرر" وقيمتها 50 ألف جنيه "، وحصلت آية محمد كمال "مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية على الجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف جنيه، وحصل هيثم محمد زكى بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ويدرس حاليًا بكلية الفنون الجميلة فى الفرقة الثالثة قسم التصوير على الجائزة "الثالثة مكرر" وقيمتها 25 ألف جنيه، وأشارت الهيئة الهندسية إلى تكريم باقى المتسابقين الـ11 من خلال جوائز مالية رمزية وهم الفنانين: طاهر عبدالعظيم، أحمد سامى، أحمد عبدالفتاح، هند حسن، كريم محمد، عادل فؤاد تشجيعًا لأعمالهم المتميزة.

وأشادت نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وتنظيمها ودور الهيئة الهندسية فى طرح ونجاح مثل هذه المسابقات التى تعطى الحماس لشباب الفنانين من أجل تنافسهم الشريف لوضع بصماتهم فى الجمهورية الجديدة ، فيما أشاد المتسابقون بالمسابقة والمعايير التى اتسمت بالشفافية خلال كل مراحل المسابقة، ومن المنتظر تسليم الجوائز وتكريم الفائزين فى حفل ستنظمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قريبًا.