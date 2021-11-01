«رواد النيل»: بدء الدورة الثالثة من حاضنة «التصميم الإبداعي»

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن بدء فعاليات الدورة الثالثة من حاضنة أعمال " التصميم الإبداعي" برعاية أحد البنوك وتستمر لمدة 9 أشهر، باحتضان 10 شركات ناشئة تعمل في مجال الصناعات والحرف اليدوية والأثاث.

وأطلقت فعاليات الدورة الثالثة من حاضنة أعمال التصميم الإبداعي، بحضور الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، والدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل ، أحمد فؤاد رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر ببنك QNB – الأهلي، وشيرين الشرنوبي مدير تطوير المنتجات المصرفية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن جميع الشركات المشاركة في دورة الإحتضان الجديدة تم إختيارها من ضمن 200 شركة تقدمت للدورة، مشيرة إلى أن هذه الشركات لديها منتجات مبتكرة وتسعى لتوسيع حجم نشاطها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل خلال فترة الإحتضان ومنها الدعم المادي وتطوير المنتجات والدراسات التسويقية للسوق.

وأشادت بالدور الذي تقوم به البنوك في دعم مبادرة رواد النيل، ومنها بنك قطر الوطني الذي يتولى رعاية حاضنة أعمال التصميم الإبداعي، ويساعد البنك في هذه الدورة من خلال تقديم التمويل للشركات في صورة خدمات مالية وعينية، وربط الشركات بالصناعة وخلق فرص تسويقية لها، والعمل على نمو حجم هذه الشركات والمشروعات، فضلًا عن تحقيق الشمول المالي للشركات من خلال فتح حسابات مصرفية لها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن فكرة هذا الدورة نابعة من الإيمان بأن التراث هو جزء معبر عن الهوية وتجسيدا لها، لذا تم توجيهها لأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التي لها علاقة بإعادة إحياء التراث مثل صناعات السجاد والجلود والخزف والزجاج وغيرها والعمل على تحويل هذه الأفكار إلى منتجات فعلية لخدمة الأسواق من خلال الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها المبادرة بداية من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة المنتج الفعلي.

وأضاف أن المبادرة ستقدم دعم يصل إلى 200 ألف جنيه في شكل خدمات مالية وعينية منها المساعدة في إجراءات تسجيل الشركات بشكل قانوني، وتوفير التدريب المكثف على الأعمال التجارية والتقنية من خلال متخصصين ومحترفين.

وأوضح أن المشاركين سيستفيدون من خدمات التثقيف والإرشاد والتوجيه المهني، والتشبيك للشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين وتنظيم لقاءات مباشرة معهم، مشيرا إلى أن الدعم قد يستمر حتى بعد فترة إنتهاء الاحتضان.

ويقدم برنامج الإحتضان بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، منها التعريف بخدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة للخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات فى تطوير منتجاتها وتسويقها، كما يساعد على عمليات التشبيك مع العملاء والمستثمرين.