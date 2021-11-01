الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة جمع 10 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، بنظام المقاصة وبلغ حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندي بمبلغ 10 ملايين جنيه جمعها بالتعامل الغير مشروع على مدخرات المصريين بالخارج. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – سائق "متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها"، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصري.

الداخلية المنيا النقد الأجنبي وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة قنا

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