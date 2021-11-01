تراجع أسعار النفط الخام بعد بيان صينى بشأن الإفراج عن الاحتياطيات

قالت الصين، يوم الأحد، إنها ستفرج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق وتحقيق استقرار الأسعار في بعض المناطق، في بيان نادر قال محللون إنه كان كافيًا لخفض أسعار النفط اليوم الإثنين.

وانخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 0.2 في المائة و 0.4 في المائة بالترتيب بعد ارتفاعهما يوم الجمعة بعد إعلان الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين يوم الأحد عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار فيما وصفه بعض مراقبي السوق إنه أول بيان من نوعه تعيه الذاكرة.

وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة.

وأفرجت الصين في وقت سابق من العام عن سلع أخرى من الاحتياطيات، بما في ذلك إفراج نادر عن النفط الخام والمعادن الأساسية، لتهدئة الأسعار.

وقال سنجيك تي المحلل في شركة إس آي إيه للاستشارات ومقرها بكين "إن ترشيد إنتاج (النفط) يجب أن يكون أكثر شيوعا من الإفراج عن احتياطيات النفط" ، لكن مثل هذه التحركات لا يتم تأكيدها عادة في بيانات رسمية.

وأشار إلى أن خطوة الأحد قد تكون المرة الأولى التي تعلن فيها بكين الإفراج عن منتجات نفطية.

وأضاف أن "الكلمات أكبر من الإجراءات، (الصين) تعلمت ذلك من أوبك + "، في إشارة إلى الاتصالات الخاصة بالإمدادات من تحالف كبار منتجي النفط في العالم والتي يمكن أن يكون لها تأثير على خفض أسعار السوق.

وتراجع النفط الجمعة صوب 84 دولارًا للبرميل واتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية في نحو شهرين بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية واحتمالات ضخ إمدادات إيرانية، مما هدأ من مخاوف شح المعروض.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.3 مليون برميل في تقرير هذا الأسبوع.

وقالت إيران إن المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف بنهاية نوفمبر، بما يقربها خطوة من تعزيز صادراتها النفطية.

