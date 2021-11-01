وزير خارجية بريطانيا: نجاح قمة «كوب 26» محفوف بالمخاطر

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الإثنين إن نجاح قمة الأمم المتحدة الـ26 للتغيرات المناخية (كوب 26)، التي تحتضنها مدينة غلاسكو في اسكتلندا، محفوف بالمخاطر.

ونقلت صحيفة "لندن ثاوث إيست" البريطانية عن تروس قولها "إن قمة المناخ أظهرت ما يمكن أن تفعله (بريطانيا العالمية) بالالتزامات التي تلقتها بالفعل، مع حضور زعماء العالم".

ويفتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي تستضيف حكومته المحادثات، قمة كوب 26 لتغير المناخ في جلاسكو بخطاب رئيسي يدعو إلى "الانتقال من الحديث والنقاش والمناقشة إلى العمل المتضافر الواقعي" ، ويحث البلدان على وضع خطط أكثر صرامة لخفض انبعاثات الكربون.

وتعزز بريطانيا التزامها تجاه القضية من خلال التعهد بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي لدعم الدول النامية على خط المواجهة في أزمة المناخ بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن يصل أكثر من 120 من قادة العالم إلى جلاسكو لافتتاح المؤتمر الذي يستمر أسبوعين .. إلا أنه من الملاحظ وجود حالات غياب.