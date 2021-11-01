اقتصاد هونج كونج ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث

نما اقتصاد هونج كونج، بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث لم يؤد توزيع قسائم إنفاق للسكان ما يكفي للحفاظ على زخم النمو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تقرير الحكومة أظهر أن إجمالي الانتاج المحلي ارتفع إلى 5.4 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من النسبة التي توقعها اقتصاديو بلومبرج، والتي تبلغ 5.7 %.

وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 7.6 % خلال الربع الثاني.

ويواجه الاقتصاد تحديدات متزايدة، في ظل التزام المدينة باستراتيجية السعى لعدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث أبقت السلطات على الحدود مغلقة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدينة كمركز مالي عالمي.

ومن المتوقع تباطؤ النمو بصورة أكبر خلال العام المقبل بدون تخفيف القيود الصارمة المفروضة على الحدود التي أضرت بقطاعي السفر والسياحة.

وواصلت أسهم شركة إيفرجراند الصينية للعقارات تراجعها الخميس، بعد انهيار البيع الجزئي لقطاعها الخاص بالخدمات.

وخسرت أسهم شركة إيفرجراند نحو 12% من قيمتها في بورصة هونج كونج بحلول نهاية جلسة التداول.

ويشار إلى أنه منذ بداية العام، خسرت أسهم الشركة أكثر من 80% من قيمتها.

وكان من الممكن أن يؤدي بيع الأغلبية بالنسبة لأعمال إدارة العقارات بالشركة لضخ الملايين على المدى القصير.

مع ذلك، أعلنت إيفرجراند الأربعاء، توقف عملية البيع لشركة هوبسون للعقارات، وتم تعليق التداول على أسهم هوبسون، مثل إيفرجراند، منذ الرابع من اكتوبر الجاري، وجرى استئناف التداول.

وعلى صعيد الصحة، قالت السلطات في هونج كونج، في بيان لها، إنها أمرت سكان مبنى في منطقة شا تين بالخضوع لفحوص كشف الإصابة بفيروس كورونا، بشكل إلزامي، بعد اكتشاف حالة إصابة غير معروفة المصدر.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن حالة الإصابة هي من سلالة متحورة من فيروس كورونا.

يشار إلى أن هونج كونج لم تسجل أي إصابات محلية بفيروس كورونا، منذ أكثر من شهر.