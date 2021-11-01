الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رغم غيابه عن «كوب 26».. الرئيس الصينى يعرض موقف بلاده المناخى

شي جين بينج
شي جين بينج

 أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أن رئيسها شي جين بينج سيحدد موقف البلاد بشأن المناخ والتزاماتها تجاهه على الرغم من عدم حضوره فعاليات قمة الأمم المتحدة الـ26 للتغيرات المناخية (كوب 26)، التي تحتضنها حاليا مدينة جلاسكو في إسكتلندا؛ سعيا لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي على البيئة.

وأوضحت صحيفة (ثاوث تشينا مورنينج بوست) الصينية، أن الرئيس جين بينج سوف ينشر خطابا اليوم يحدد موقف الصين المناخي والتزاماتها على الموقع الإلكتروني للقمة.

وأشارت إلى أن "شي" الذي لم يغادر الصين منذ بدء جائحة فيروس كورونا، من بين الغائبين البارزين في قمة المدينة الإسكتلندية، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي، ورئيس جنوب إفريقيا.

وأضافت أنه في قائمة المتحدثين التي نشرها المؤتمر في وقت متأخر ليلة الأحد، والتي تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تم إدراج "شي" على أنه الزعيم العالمي الوحيد الذي سيلقي الخطاب في بيان مكتوب.

ويُنظر إلى قمة المناخ، التي ستستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، على أنها آخر أفضل فرصة في العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب الأضرار الكارثية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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