الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط متهمين بحوزتهم 240 طربة حشيش في المنوفية

حشيش
حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من متابعة نشاط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وضبط بحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫700٫000) جنيه.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الامن العام المنوفية الحشيش

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