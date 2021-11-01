الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة وهمية لمكافحة الفساد.. سقوط نصاب ادعى نفوذه في الدولة

متهم
متهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال  مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، اليوم الإثنين، في القبض على شخص زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد مدعيا علاقته بكبار المسئولين في الدولة في كوم حمادة محافظة البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد "على خلاف الحقيقة" مدعياً علاقاته بكبار المسئولين بالدولة ، متخذاً مقراً لتلك الجمعية والحملة الوهمية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة "بدون ترخيص" وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى بعض من ضحاياه، حيث قرروا قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه بمقر الجمعية المشار إليها، وبتفتيش المقر أمكن ضبط مجموعة من الكارنيهات بأسماء بعض الأشخاص منسوبة لبعض الجهات)، وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم انتحال الصفة والنصب على المواطنين.

وزارة الداخلية النصب الاحتيال جرائم الأموال العامة مكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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