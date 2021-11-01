الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قوات حفظ السلام الروسية تقدم مساعدات إنسانية إلى النازحين في كاراباخ

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتخصصين في مركز الاستجابة الإنسانية التابع لوحدة حفظ السلام الروسية في كاراباخ، قدموا مساعدات إنسانية إلى النازحين والأسر الكبيرة في العاصمة ستيباناكيرت.

وقال ممثل وحدة حفظ السلام الروسية، دميتري توسيدي- بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الإثنين، إن "مركز الاستجابة الإنسانية قدم مساعدات إنسانية إلى 11 أسرة من النازحين داخليًا"، مضيفًا: "منذ نوفمبر 2020 وحتى يومنا الحاضر، تلقى أكثر من 6700 نازح محتاج - وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة - مساعدات إنسانية وطبية من قوات حفظ السلام الروسية في ناجورني كاراباخ".

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من الإقليم، ومن بين بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في كاراباخ، وتضم هذه القوات 1960 عسكريًا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة من المعدات العسكرية.

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