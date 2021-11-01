الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: 482 حالة إصابة و6 حالات وفاة جديدة بكورونا

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

أعلنت باكستان اليوم الإثنين، عن تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة  الماضية، بعد إجراء 40 ألفًا و621 اختبارًا.


 ونقلت شبكة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس.
 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونًا و273 ألفًا و560 حالة، وحالات الوفاة 28 ألفًا و456 حالة.

وقد أعلنت باكستان، أمس الأحد، عن تسجيل 733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة  الماضية.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونًا و273 ألفًا و78 حالة.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفًا و449 حالة.

ووزعت باكستان ما لا يقل عن 103 ملايين و514 ألفًا و198 جرعة لقاح حتى الآن.

باكستان كورونا كوفيد اللقاح الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

نشوى مصطفى تتنازل عن اتهام 3 أشخاص بالتحرش بابنتها

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها السوقية بمستهل التعاملات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-11-2021

حكاية آخر يهودية في أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

سيارة تصطدم بالرصيف كوبري أكتوبر وأوناش المرور ترفع آثار الحادث (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»

«هآرتس»: ضباط إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية