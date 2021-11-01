باكستان: 482 حالة إصابة و6 حالات وفاة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الإثنين، عن تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 40 ألفًا و621 اختبارًا.



ونقلت شبكة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل ست حالات وفاة بالفيروس.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونًا و273 ألفًا و560 حالة، وحالات الوفاة 28 ألفًا و456 حالة.

وقد أعلنت باكستان، أمس الأحد، عن تسجيل 733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونًا و273 ألفًا و78 حالة.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفًا و449 حالة.

ووزعت باكستان ما لا يقل عن 103 ملايين و514 ألفًا و198 جرعة لقاح حتى الآن.