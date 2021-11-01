الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تطرح فحص كورونا بالمجان لتشجيع السياحة المحلية

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

قررت وزارة السياحة الفلبينية، اليوم الإثنين، البدء في طرح اختبارات فحص كورونا بالمجان للمسافرين المحليين، بهدف تعزيز برنامج السياحة المحلية.

وذكرت صحفة "فلبين ستار" المحلية، أنه سيتم منح 350 مسافرًا اختبارات فحص كورونا مجانية في المركز الطبي الفلبيني للأطفال، اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري.

وأفادت وزيرة السياحة الفلبينية، بيرنا رومولو بويات، بأنه "مع استمرار تخفيف قيود السفر، نهدف إلى تشجيع مزيد من السياح على زيارة وجهتهم المفضلة من خلال تقديم دعم كامل لاختبارات كورونا"، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساعد على ضمان سلامة السياح والعاملين في مجال السياحة وأصحاب المصلحة المحليين في مختلف الوجهات.

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