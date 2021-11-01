مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق متجهًا لمدرسته بالسلام

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق متجهًا لمدرسته بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وسارعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

نتائج التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية عن أن الطفل يدعى "أحمد. ع" 9 سنوات، لقى مصرعه فى الحال أثناء عبوره الطريق متجهًا لمدرسته بأحد الطرق الرئيسية بمدينة السلام محافظة القاهرة.