الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إغلاق متنزه «ديزني» في شانجهاي موقتا من أجل السيطرة على كورونا

جريدة الدستور

 ذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إغلاق ديزني لاند وديزني تاون في شانغهاي بالصين بشكل مؤقت، اليوم وغدا، بهدف الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، موضحة أنه سيتم إعادة فتح المنتزه فور البت في الأمر.

وقال مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في شانغهاي ، لوكالة الأنباء الصينية، إن جميع السائحين الذين زاروا ديزني لاند وديزني تاون خلال عطلة نهاية الأسبوع مطالبون بإبلاغ مجتمعاتهم السكنية وأصحاب أعمالهم أو مدارسهم، وإجراء اختبار الحمض النووي على الفور في مؤسسة طبية قريبة.

 

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