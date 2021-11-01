إغلاق متنزه «ديزني» في شانجهاي موقتا من أجل السيطرة على كورونا

ذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إغلاق ديزني لاند وديزني تاون في شانغهاي بالصين بشكل مؤقت، اليوم وغدا، بهدف الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، موضحة أنه سيتم إعادة فتح المنتزه فور البت في الأمر.

وقال مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في شانغهاي ، لوكالة الأنباء الصينية، إن جميع السائحين الذين زاروا ديزني لاند وديزني تاون خلال عطلة نهاية الأسبوع مطالبون بإبلاغ مجتمعاتهم السكنية وأصحاب أعمالهم أو مدارسهم، وإجراء اختبار الحمض النووي على الفور في مؤسسة طبية قريبة.