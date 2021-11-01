تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3 آلاف و919 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 432 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1309 حاويات مكافئة.



وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الإثنين، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2618 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123 ألفا و229 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص127 ألفا و415 طنا.



وأشارت إلى أن الصادرات بلغت 16 ألفا و796 طنا، وشملت 5 آلاف و802 طن رمل و4 آلاف و874 طن فوسفات، و4.5 ألف طن يوريا، و1620 طن كلوريد الكاليسوم، كما بلغت الواردات 43 ألفا و589 طنا تضمنت 5.2 ألف طن قمح و17 ألفا و246 طن حديد و8 آلاف و695 طن خردة و1237 طن خشب زان و1211 طن زيت و10 آلاف طن ذرة.



وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 438 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، إنجلترا، ألمانيا، سنغافورة، بنجلاديش، الصين، فرنسا، نيوزلاندا، مالطا، كرواتيا، هونج كونج وسلوفينيا.