الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تحدد رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوي العام والفني (مستند)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا للقرار الصادر برقم ١١٩ بتاريخ ٢٣ أغسطس لسنة ٢٠٢١م، رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفني الرسمي "عربي ولغات" والمدارس الخاصة بأنواعها "عربى ولغات"، حيث تتمثل فيما يلي:

- رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها.

- رسم إعادة قيد طلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها.

-10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى.

وحددت الوزارة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد وهي:

1- الطلاب يتامى الأب.

2- أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل.

3- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

4- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك.

5-. طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء.

6- الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

7- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

8- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت.

9- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10- أبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الفئات المعفاة من المصروفات في العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

وبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

مستند
مستند
الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى وزارة التربية التعليم الأساسي طارق شوقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية الصف الرابع الرابع الأبتدائي المقررات الدراسية طلاب المدارس طلاب الصف الرابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم القرار الوزاري نهاية الفصل الدراسي طلاب الثانوى لمدة 10 أيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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