الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية تكشف أهم محاور البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

سلطت صحيفة "التايمز" الأمريكية، خلال عددها الصادر اليوم الإثنين، الضوء على ختام البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، حيث تعهد زعماء العالم بالتزام حل وسط للوصول إلى حياد الكربون بحلول منتصف القرن أو بالقرب منه.

إنهاء التمويل العام لتوليد الطاقة بالفحم

وفقًا للبيان الختامي، اتفق قادة مجموعة العشرين على إنهاء التمويل العام لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج، لكنهم لم يحددوا هدفًا للتخلص التدريجي من الفحم محليًا- في إشارة واضحة للدول المعتمدة على الفحم بما في ذلك الصين والهند.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي:  "يجب أن نسرع ​​في التخلص التدريجي من الفحم، وأن نستثمر أكثر في الطاقة المتجددة"، مضيفًا: "نحتاج أيضًا إلى التأكد من أننا نستخدم الموارد المتاحة بحكمة، مما يعني أننا يجب أن نصبح قادرين على تكييف تقنياتنا وأنماط حياتنا أيضًا مع هذا العالم الجديد".

التزام الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة

وأعادت مجموعة العشرين التأكيد على الالتزامات السابقة للدول الغنية بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، والتزمت بزيادة التمويل لمساعدتها على التكيف، وظلت نقطة الخلاف هي الموعد النهائي للوصول إلى حياد الكربون أو انبعاثات "الصفر الصافي". 

تسريع إجراءات انبعاثات الغازات الدفيئة

ووفقًا للبيان الختامي، قال قادة مجموعة العشرين إنهم "سيعملون على تسريع الإجراءات عبر التخفيف والتكيف والتمويل، مع الاعتراف بالأهمية الرئيسية لتحقيق صافي انبعاثات الغازات الدفيئة أو حياد الكربون بحلول منتصف القرن.

وقال مسئول فرنسي وفقًا لصحيفة "التايمز"،  إن "منتصف القرن" يعني عام 2050، ولكن بالنظر إلى تنوع دول مجموعة العشرين، فهذا يعني أن الجميع يوافق على هدف مشترك مع توفير قدر من المرونة لمراعاة التنوع الوطني. 

وقال ماكس بلان، المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل "التزامات طموحة" بشأن الفحم.

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وائل لطفي

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