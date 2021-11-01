الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استعدادات مكثفة لـ«تضامن البرلمان» لحسم مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، عدد من الجلسات والاجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، لحسم مشروع قانون حقوق المسنين.

حيث تعقد اللجنة جلساتها ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبًا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتناقش اللجنة القانون بالتنسيق مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي، ولجنة الصحة، والشباب والرياضة، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الاعلام والثقافة والاثار، والنقل والمواصلات، الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي الدعوة لوزارات: العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والطيران المدني، ووزارة الاعلام، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و التعليم والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والبنك المركزي.

ويستكمل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن عدد من مشروعات القوانين وذلك على النحو التالي:

1-  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا، ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

6-  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

الشباب والرياضة وزير البترول الصناعة البترول التعليم الفنى مجلس النواب ذوي الإعاقة البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

نشوى مصطفى تتنازل عن اتهام 3 أشخاص بالتحرش بابنتها

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها السوقية بمستهل التعاملات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-11-2021

حكاية آخر يهودية في أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

سيارة تصطدم بالرصيف كوبري أكتوبر وأوناش المرور ترفع آثار الحادث (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»

«هآرتس»: ضباط إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية