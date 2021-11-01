استعدادات مكثفة لـ«تضامن البرلمان» لحسم مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، عدد من الجلسات والاجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، لحسم مشروع قانون حقوق المسنين.

حيث تعقد اللجنة جلساتها ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبًا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتناقش اللجنة القانون بالتنسيق مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي، ولجنة الصحة، والشباب والرياضة، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الاعلام والثقافة والاثار، والنقل والمواصلات، الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي الدعوة لوزارات: العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والطيران المدني، ووزارة الاعلام، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و التعليم والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والبنك المركزي.

ويستكمل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن عدد من مشروعات القوانين وذلك على النحو التالي:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا، ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.