أشهر فناني النحت عالميا يواصلون الإبداع في «سيمبوزيوم لافيستا» بالعاصمة الإدارية (صور)

يواصل 20 نحاتًا من أمهر فناني النحت في العالم ومن الصف الأول للفنانين التشكيليين ومن عباقرة وعظماء النحت في العالم، إبداعهم في "سيمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت"، والذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر الجاري.

ويشارك في "سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت"، فنانين تشكيليين من ألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وروسيا، وكسوفو، وجورجيا، وأوكرانيا، وصربيا، ونيوزيلاندا، وكوسوفو، وإسبانيا، وكوستاريكا، ومقدونيا، بجانب فناني مصر.

سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون"، ومنظم سيمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت، إن سيمبوزيوم العاصمة الإدارية الجديدة، يشارك فيه أمهر فناني النحت في العالم من الصف الأول ومن عباقرة وعظماء النحت بالعالم، وتستخدم أعمال الفنانين في تحسين الصورة البصرية والذهنية للعاصمة الإدارية بأجمل الأعمال والمجسمات بأيدى كبار فناني العالم على كتل من الرخام والحجر والجرانيت والحديد الخردة، ويتم تخصيص جائزة لأجمل 3 أعمال فنية للمشاركين في السيمبوزيوم.

سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت

وأشار "حميدة"، إلى أن السيمبوزيوم يضم مجالات ومدارس مختلفة من النحت على الرخام وكتل الأحجار الضخمة، والحديد الخردة، والأستانلس ستيل، مشيرًا إلى أنه تم عمل جولة سياحية للمشاركين لزيارة معالم القاهرة السياحية، و الأهرامات، والقاهرة التاريخية وبعض المتاحف المصرية.

سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت

ولفت إلى أن "السيمبوزيوم" يعد الأول بالعاصمة ومتوقع استمرار تنظيمه لتحسين الصورة البصرية والذهنية والوصول بأجمل مشهد جمالى لها فنيًا وجماليات الفنون الجميلة، مؤكدًا أن هؤلاء الفنانين العالميين لهم أعمال فى العديد من عواصم ومدن العالم.

كان قد سبق لـ "أوستراكا للفنون"، تنظيم أكبر سيمبوزيوم نحت بالعالم وإنشاء متحف وممشى عالمي بالممشي السياحي بمدينة الغردقة عام 2018، برعاية محافظ البحر الأحمر، وتجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومن المقرر أن يقام حفل الختام وافتتاح المعرض للأعمال الفنية والمجسمات، التي تم إنجازها يوم 4 نوفمبر المقبل، وتكريم الفنانين المشاركين.