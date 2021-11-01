الكاظمي: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، أن العراق يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طويلة الأمد للإعمار.

وشدد الكاظمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، على أن العراقيين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن العراق سيظل قويا بأبنائه.

وعلي صعيد أخر، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بأن حكومته تعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية.

وقال الكاظمي، خلال زيارته وزارة الكهرباء العراقية، حسب بيان للحكومة العراقية: "نجتمع بكم ، كي نستبق فصل الصيف القادم بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجَّل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي".

وتابع: "هناك الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف".

وأوضح أن "وزارة الكهرباء مرت بعقبات عديدة متمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقانونية، ووجهنا بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات".