رئيس وزراء اليابان: الشعب يرغب في تكليف حكومتي بتشكيل مستقبل البلد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إن فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، أظهر رغبة الشعب في تكليف حكومتي بتشكيل مستقبل البلد".

وأضاف كيشيدا- في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إن الحكومة ستضع حزمة تحفيز اقتصادي بحلول منتصف نوفمبر المقبل وستدرجها في ميزانية إضافية تهدف إلى تمريرها خلال العام، موضحًا أنه سينظر في استئناف مبادرة الحكومة "جو تو ترافل" لتعزيز السياحة الداخلية.

وتعهد بدفع النقاش حول الإصلاح الدستوري إلى الأمام، قائلا إن أداء الائتلاف الحاكم قد "شجعه"، وأنه "سيبني على هذه النتيجة في إدارة الحكومة والبرلمان".

وذكرت "كيودو" أن الأغلبية المريحة في مجلس النواب منحت بعد الانتخابات، رئيس الوزراء كيشيدا تفويضًا عامًا للوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا والتعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية.

في سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في حضور مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "كوب 26 " الذي بدأ انعقاده أمس الأحد في إسكتلندا.

وقال كيشيدا إن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض هي تحديات مشتركة للبشرية، ويتعين على اليابان أن تفي بمسؤولياتها في التصدي لها.

وأضاف أنه يأمل أيضًا في زيارة الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المستقبل القريب، واصفا التحالف مع الولايات المتحدة بحجر الزاوية للدبلوماسية اليابانية.

وتمكن الائتلاف الحاكم في اليابان من الاحتفاظ بأغلبية مريحة في مجلس النواب بعد الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، ما يمنح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تفويضًا لتنفيذ أجندته الخاصة بمواجهة قضايا كوفيد19 والاقتصاد والأمن القومي.