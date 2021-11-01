«الأسرى الفلسطينيين» يؤكد أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل الملف

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لما له من خبرة كبيرة في المجال القانوني والحقوقي.

جاء ذلك وفق بيان أصدره اتحاد المحامين العرب، حول زيارة اللواء قدري أبو بكر والوفد المرافق له لمقر الاتحاد، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد سيد شعبان وكل من الأمين المساعد يحيى التوني وماجد حنا، وعضو المكتب الدائم علي الصغير.

وأوضح أبو بكر أن جولته التي يقوم بها إلى كل من مصر وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي حيال الأسرى والأسيرات لوضع حد لتلك الجرائم التي لم يرتكبها محتل عبر التاريخ.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن هناك أكثر من 4 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال داخل الخط الأخضر بما يخالف اتفاقية جنيف في حين أن هناك سجنًا واحدًا فقط داخل الأراضي المحتلة يضم ألف أسير يخضعون للقمع والإهمال الطبي المتعمد.

وأضاف أن الأسرى في سجن "جلبوع" تعرضوا للقمع والضرب عقب تمكن سبعة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم وذلك كعقوبة انتقامية لتمكنهم من كسر منظومة الاحتلال الأمنية داخل السجن، وظنًا من المحتل أنها وسيلة ردع لمن يحاول الهرب أو يقاوم الاحتلال.

وأوضح أن هناك أكثر من 200 طفل أقل من 18 عامًا يقبعون داخل سجون الاحتلال وأن هناك أطفالًا فرض عليهم الحبس المنزلي بالإضافة إلى 33 امرأة تعامل بشكل غير آدمي حيث يقبعن في سجن كان مستودعًا للتبن ولا يوجد به أية خصوصية، ومن بينهم الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق بـ 55 % من جسدها.

ولفت اللواء قدري أبو بكر إلى أن 8 مقعدين فلسطينيين محكوم عليهم بالمؤبد أي 60 عامًا على عكس دول العالم التي يتراوح فيها المؤبد ما بين 15 إلى 20 عامًا فقط، موضحًا أن هناك 80 أسيرًا فلسطينيًا أمضوا أكثر من 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارق على القانون الدولي حيث تعتبر قوانينه الظالمة كل من قاومه ولو بكلمة إرهابيًا حتى وإن كان طفلًا يدافع عن نفسه بالحجارة، موضحًا أن هناك 263 شهيدًا من الأسرى تم معاملتهم كإرهابيين داخل سجون الاحتلال.

وأوضح أن هناك 7 أسرى فلسطينيين أضربوا عن الطعام اعتراضًا على تردي الأوضاع داخل سجون الاحتلال بينهم الأسير كايد الفسفوس الذي أمضى 109 أيام ومقداد القواسمة 101 يوم الذين ساءت حالتهما الصحية، مضيفًا أن أحد الأسرى استأصلوا جزءًا من كبده ورئته وهو مريض بالسرطان وكأن الأسرى حقلا لتجارب الاحتلال الطبية.