صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في قمة الأمم المتحدة للمناخ

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مطار جلاسجو الدولي باسكتلندا، للمشاركة في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي ستعقد اليوم وغدًا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات، خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الإستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» والتي تتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال مدبولي -خلال الاحتفال بيوم المدن العالمي بمدينة الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)- إن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف مدبولي، بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية وعدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة: "دعونا نتفق جميعا على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم فإنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية كالفيضانات وحالات الجفاف والعواصف العنيفة وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات".

وأعرب مدبولي عن سعادة مصر باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة إفريقيا في مدينة شرم الشيخ وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف إلهاما للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر تبنت مشروعا قوميًا للتنمية الحضرية من خلال إنشاء جيل من المدن الجديدة المبنية على أسس المدن الخضراء والمستدامة والذكية يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وعشرون مدينة أخرى يتم بناؤها جميعا في وقت واحد وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.

من جانبه، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، وقال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.

وأضاف أنه في مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة حياة كريمة التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية 375 قرية تصنف بأنها الأكثر فقرًا، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها.

وتابع أن المرحلة الشاملة من المبادرة أطلقها الرئيس في يوليو الماضي ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.