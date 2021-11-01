«الزراعة» تكشف 10 أسباب وراء تسمم النبات نتيجة التسميد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث أمراض النبات عن الأضرار الناتجة عن زيادة التسميد على النباتات أهمها إحتراق ورق النباتات واحمراره وموته نتيجة حدوث تسمم، لذلك يجب ري الأرض الزراعية جيدًا بعد إضافة الأسمدة والتي تضر بالنباتات خاصة في فصل الصيف لأنها تزيد من ملوحة التربة مما يجعلها تصيب الجذر مباشرة، يحدث التسمم أسباب تسمم النباتات.

وتكشف وزارة الزراعة 10 أسباب وراء تسمم النبات نتيجة التسميد:

1- يضيف المزارعون كميات هائلة من الأسمدة الكيميائية، تؤدي إلى تسمم النباتات نتيجة زيادة كمية السماد النيتروجيني التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأمونيا، تسبب إصفرار للأوراق وتمنع نمو وموت الأوراق والأنسجة المصابة، كما تمنع بعد التركيزات العالية من الأمونيوم إنبات بعض أنواع البذور مثل الخيار.

2- تراكم مادة النترات خاصة على بعض الأصناف.

3- زيادة محتوى التربة من الأسمدة المضافة بأشكال معقدة ثابتة يصعب امتصاصها.

4- رفع ملوحة التربة مما يصعب إمتصاص بعض الأصناف للأسمدة مما يرفع التركيز الكلي للأملاح بجانب نقص نمو النباتات بشكل تدريجي ثم تموت النباتات نتيجة عدم قدرتها على الضغط، خاصة أن أملاح النيتروجين ترفع نسبة ملوحة التربة ثم تأتي بعدها أملاح البوتاسيوم، مما يعرض نباتًا الطماطم والخس بالإصابة بالتفاف حول الأوراق نتيجة زيادة ملوحة التربة.

5- حدوث تضاد بين العناصر كما أن زيادة امتصاصها يكون على حساب العناصر الأخري مما يظهر أعراض نقصها على النباتات.

6- يحدث تضاد نتيجة امتصاص العناصر يعرضه للتسمم بسبب دخول النبات نتيجة وفرة الإمتصاص.

7- زيادة امتصاص البوتاسيوم يعرضه لإمتصاص الأمونيا بسبب نقص النيتروجين على النباتات، نتيجة وضع البوتاسيوم والأمونيا بكميات وفيرة.

8- يحدث إزهار مبكر للنباتات نتيجة ارتباك مراحل تطور النبات حيث أن عنصر النيتروجين يشجع على النمو الخضري وتأخر التحول للإزهار بجانب تأخر نضج المحصول مما يؤدي إلى نقص كمية الإنتاج بسبب عدم كفاية النمو الخضري للقيام بعملية التمثيل الضوئي.

9- زيادة الأسمدة تؤدي إلى ضعف النباتات وتعرضه للإصابة بالأمراض مما يزيد من انقسام الخلايا وبناء الأنسجة على حساب تكوين الخلايا.

10- تسمم التربة بالعناصر الثقيلة المضافة في صورة أسمدة معدنية مصنعة أو أسمدة مصنعة من مخلفات غير عضوية والتي تنتقل من الطبقة السطحية إلى الطبقات السفلي.