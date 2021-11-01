الصين: التقرير الأمريكى حول نشأة «كوفيد-19» ليس له مصداقية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في بيان، تقريرًا للمخابرات الأمريكية بشان نشأة جائحة "كوفيد-19"، بأنه "غير علمي وليس له أي مصداقية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كان هذا التقرير الذي رُفعت عنه السرية قد قال إن نظرية أن "كوفيد -19" نشأ في مختبر منطقية.

وقال التقرير المحدث للمخابرات الأمريكية، إن كلا من النظريتين اللتين تقولان أن "كوفيد-19" نشأ بشكل طبيعي و تسرب من مختبر منطقية لشرح كيف أصاب فيروس "سارس-كوف-2"، المسؤول عن "كوفيد-19" ، البشر لأول مرة ولكن الحقيقة قد لا تُعرف على الإطلاق.

وقال "وانج"، في رد على موقع وزارة الخارجية الصينية، إن "الكذبة التي تكررت ألف مرة لا تزال كذبة"، وأضاف أن أجهزة المخابرات الأمريكية "لديها سمعة في الاحتيال والخداع".

وقال إن "تتبع نشأة فيروس كورونا المستجد قضية خطيرة ومعقدة لا ينبغي ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون علماء العالم".

ونفت الصين باستمرار مزاعم تسرب الفيروس من مختبر متخصص في مدينة ووهان، حيث تم رصد "كوفيد-19" لأول مرة في نهاية عام 2019.

وكرر "وانج" أيضًا دعوات الصين للولايات المتحدة لفتح مختبرها الخاص في فورت ديتريك أمام الخبراء الدوليين.

واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، ونُشرت هذا العام، بشكل شبه كامل النظرية القائلة بأن "كوفيد-19" نشأ في مختبر، وقالت إن الفرضية الأكثر ترجيحًا هي أنه أصاب البشر بشكل طبيعي ربما عن طريق تجارة الحيوانات.

وقال منتقدو الدراسة، إنها لم تفحص مختبرات ووهان ولم تراجع البيانات الأولية اللازمة لفهم طرق الانتقال المبكرة للفيروس.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.