ماكرون: قمة مجموعة العشرين حققت نجاحا رغم الانقسامات

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تصريحات، نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن قمة مجموعة العشرين، التي تختتم فعاليتها في روما، حققت "نجاحا".

وتابع ماكرون: لقد توصلت القمة إلى نتائج خاصة في قضايا تغير المناخ "رغم الانقسامات العديدة".

وأضاف ماكرون: سيتم التركيز حاليا على ضمان جهود إضافية من الصين وروسيا والدول الصاعدة الأخرى من أجل الاستمرار في الاتجاه الصحيح".

وأكد ماكرون على أنه يجب دفع دول مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود تجاه حجم استخدام طاقة الفحم، مشيرا إلى أن تلك هي الخطوة القادمة.

وحول الأزمة مع أستراليا، قال ماكرون: إنه يعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحافي أسترالي ماكرون "هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟"، فردّ الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم" ذلك.

وفي ما يتعلق بإمكان إعادة الثقة بموريسون، قال ماكرون: "نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل".

وأضاف: "أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم" لكن "عندما نكنّ الاحترام" يجب أن يكون ذلك من الجهتين وأن يكون أسلوب التصرف "وفقًا لهذه القيم".

وأجرى ماكرون، الخميس، محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، بحسب قصر الإليزيه.

وأكد الإليزيه، أن رئيس الدولة الفرنسية أشار إلى أنه "يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".