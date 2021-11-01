زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية دون خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقًا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة الأمريكية، إن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة بيريفيل في ألاسكا.

يأتي هذا فيما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن زلزالا تقدر قوته بـ5.2 درجة هز المباني في العاصمة طوكيو.

وأضافت أن مركز الزلزال كان في منطقة إيباراكي شمالي طوكيو، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

كما أشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر تحذير من السلطات عن وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز، أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.