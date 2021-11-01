الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لأغذية والأدوية الأمريكية» تؤجل الموافقة على لقاح «موديرنا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت شركة موديرنا الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه"، أجلت الموافقة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمراهقين.

وأضافت الشركة - في بيان لها - أن الهدف من ذلك هو السماح للهيئة بوقت أكبر من أجل تقييم المخاطر التي يحتمل أن يتسبب اللقاح في الإصابة بها من أعراض أخرى في الجسم.

وأضافت الشركة، أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية كانت قد أبلغت شركة موديرنا أنها تحتاج إلى وقت إضافي من أجل تقييم التحليلات الدولية المتعلقة بالمخاطر على القلب بعد لقاح موديرنا.

وأوضحت أن نتائج التقييم لن تظهر إلا في غضون 12 ـ 17 أسبوعا وحتى شهر يناير المقبل.

يذكر أنه كانت هناك تقارير أفادت بمخاطر صحية ذات صلة بلقاح شركتي فايزر و موديرنا و خصوصًا بين الصبيان و الشباب.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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