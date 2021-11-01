ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 24% فى أكتوبرعلى خلفية الطلب العالمى

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات البترولية، وفقًا لبيانات صادرة اليوم الإثنين.

و حسبما ألأفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، وفقًا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، "أن قيمة الصادرات وصلت إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر بزيادة قدرها 24 % عن نفس الفترة من العام الماضي، أي أقل بقليل من الرقم القياسي الشهري البالغ 55.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي".

ويمثل هذا الرقم ثاني أكبر رقم شهري على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات ذات الصلة منذ عام 1956.

كما شهدت الواردات زيادة قدرها 37.8% على أساس سنوي لتصل إلى53.8مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.69 مليار دولار، وبهذا تجاوزت الصادرات الواردات للشهر الثامن على التوالي.

وعلى صعيد آخر، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، على إقامة شراكة تكنولوجية فيما يتعلق بحياد الكربون؛ لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الهيدروجين، والطاقة الشمسية، وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، وبموجبها ستشارك أستراليا تقنيتها الخاصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) مع كوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "بارك كيونج-مي"- وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن الاتفاق جاء في إطار بيان مشترك أعلنه "مون" و"موريسون" بعد عقد قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن الشراكة سلطت الضوء على الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت "بارك"، أنه إذا استخدمت سول تقنية (CCUS) الأسترالية، فسيساعدها ذلك على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة كبيرة، لافتة إلى أن بلادها ستقدم الدعم إلى الشركات الكورية الجنوبية والشركات الأسترالية هذا العام من أجل استخدام الهيدروجين.

واتفق "مون" و"موريسون" على إمكانية تحقيق تعاون بين تقنية المركبات الكورية الجنوبية التي تعمل بالهيدروجين، والتقنية الأسترالية لإنتاج الطاقة الهيدروجينية.