أطباء كرواتيا يشعرون بالقلق من خطر اكتظاظ المستشفيات بالمرضى

أعربت رابطة أطباء المستشفيات في كرواتيا عن شعورها بالقلق من خطر الاكتظاظ داخل المستشفيات في ظل الزيادات الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية، أن الرابطة قالت إن نظام الرعاية الصحية الكرواتي "لم يعد له وجود"، وأضافت أن "النظام غير موجود في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توصيل الأكسجين بشكل عاجل إلى أحد المرضى".

وانتقدت الرابطة الحكومة في الوقت نفسه، وقالت إنه في حين أن "مرضى كوفيد ينتظرون لساعات في المستشفى لأنه لا توجد أماكن متاحة".

ولا يزال يخضع حاليًا 1418 مريضًا بكورونا للعلاج في المستشفيات في كرواتيا، 170 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وارتفع معدل الإصابة في البلاد على مدار سبعة أيام بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ليصل إلى 587.9 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة.

وتلقى ما مجموعه 52.6% من السكان في كرواتيا التطعيم بشكل كامل.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.