تبون يصدر عفوا رئاسيا عن 3000 سجين بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن 3000 سجين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن العفو الكلي سيطال غير المسجونين الذين تساوي عقوبتهم 12 شهرا، أو من بقي على عقوبتهم 12 شهرا وما دون.

وأضافت أن العفو سيطال أيضا السجناء المحكوم عليهم نهائيا، والذين تساوي عقوبتهم 6 أشهر، أو من بقي على عقوبتهم 6 أشهر.

و على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، عن تسجيل 110 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 19 حالة جديدة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 206 آلاف و270.

وكشفت الوزارة عن رصد 6 وفيات جديدة بارتفاع 3 حالات ليصبح بذلك مجموع الوفيات 5 آلاف و913.

وأشارت إلى تماثل 64 حالة جديدة للشفاء ليصل بذلك عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 141 ألفا و532 في حين يتواجد 10 مرضى في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.