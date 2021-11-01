الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا فى العالم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت وكالة "تاس" الروسية استنادا إلى التصريحات الرسمية لحكومات الدول وإحصاءات وسائل الإعلام، بتجاوز عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المقدمة في العالم مستوى 7 مليارات جرعة.

 

ونقلت الوكالة، فجر الإثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 7.001 مليار جرعة من اللقاحات المختلفة ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.

 

وأوضحت أن أكثر من نصف هذا العدد يأتي من نصيب 3 دول فقط وهي الصين بـ2.3 مليار جرعة والهند بـ1.1 مليار تطعيم والولايات المتحدة بـ0.4 مليار عملية حقن.

 

وأشارت الوكالة مع ذلك إلى أنه لا توجد إمكانية لحساب عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد المرض لأن الإحصاءات في الكثير من الدول تعكس فقط حصيلة الجرعات التي تم إعطاؤها.

 

لكن في روسيا أعلنت السلطات لصحية أن عدد الملقحين بالكامل يبلغ الآن أكثر من 50.9 مليون شخص بينما تم تطعيم 56.8 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

يارا العالم في العالم لقاح لقاحات كورونا في العالم كورونا لقاحات كورونا كورونا في قاحات كورونا عطاء لقاحا كورون مليارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-11-2021

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-11-2021

تايلاند.. إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لإلغاء قانون «الإساءة للملكية»

كنزى عمرو دياب بفستان الزفاف

المصرية لتسويق الأسماك تعلن طرح 9 أنواع من منتجات مزارع غليون وبحيرة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

«هآرتس»: ضباط إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية