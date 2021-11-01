المغرب.. توقيفات خلال احتجاجات ضد فرض «جواز التطعيم» ضد كورونا

تظاهر مئات المعترضين على فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا في عدة مدن مغربية، تلبية لدعوات احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن قوات الأمن في العاصمة الرباط منعت وقفة احتجاجية أتى للمشاركة فيها المئات للتظاهر ضد الجواز المفروض في المملكة منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أنه تم توقيف عدد من المتظاهرين.

وأضافت أن بعض المشاركين ألقوا الحجارة وقوارير بلاستيكية على القوى الأمنية.

وأفاد موقع "العمق" بأن مئات المتظاهرين رددوا شعارات "لا للجواز... الشعب يريد إسقاط الجواز"، في الدار البيضاء.

وأشار موقع "كود" إلى أن الشرطة منعت مجموعات من عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة في طنجة شمال المملكة.

وأفاد موقع "لكم 2" بأن مدن مغربية أخرى مثل فاس (الوسط الشمالي) وأكادير (جنوب) شهدت تظاهرات لرافضي الجواز الذين يعتبرونه فرضا لإجبارية التطعيم و"مساسا بالحريات".

ولم يتسن الحصول على أرقام شاملة حول أعداد المحتجين والتوقيفات.

وبدأت السلطات في 21 أكتوبر العمل بجواز التطعيم شد كورونا شرطا حصريا للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والمحافظات والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والمقاهي والفنادق والأماكن المغلقة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.