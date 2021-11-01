الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

روسيا: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولت إلى حرب باردة

الحرب التجارية بين
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

اعتبر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولت في زمن جائحة فيروس كورونا إلى نوع من الحرب الباردة.

 

وقال مدفيديف، في مقال كتبه لجريدة "روسييسكايا جازيتا"، إن أزمة فيروس كورونا "غيرت كثيرا في العالم"، وأشار مع ذلك إلى أنه "في خضم الجائحة فشلت الدعوات إلى التضامن العام وتبادل المساعدة في مكافحة المرض، وإلغاء العقوبات التي تعرقل عمل أنظمة الرعاية الصحية، وحتى وقف إطلاق النار في النقاط الساخنة".

 

وتابع: "الأنانية القومية ومنطق إنسان الكهف من حقبة الحرب الباردة والمخاوف الوهمية المجنونة ومحاولات الدفاع عن المصالح الجيوسياسية الضيقة الخاصة غالبا ما كانت أقوى بكثير من القيم الإنسانية العامة".

 

وأوضح: "حتى في زمن الجائحة لم تشهد سياسة العقوبات أي تغير. على العكس، اشتد على سبيل المثال الصراع ضد مع المشروع التجاري السلمي السيل الشمالي 2. استمرت واستأنفت بقوة جديدة الحروب بما في ذلك النزاع في قره باغ والاشتباكات التي لا تهدأ في سوريا وليبيا وأفغانستان والصدامات الدورية على حدود الصين والهند وعدد من النزاعات في أفريقيا".

 

ولفت مدفيديف: "تفاقمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بسبب المواجهة الأيديولوجية وتحولت نهائيا إلى نوع من الحرب الباردة".

 

كما أشار إلى أن "هناك الآن مزيد من الاستفزازات السافرة، ولا سيما في أوروبا"، مضيفا: "خلال العام الماضي أصبح من المعتاد أن تقترب سفن الناتو باستمرار من الحدود الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود، وفي بعض الأحيان تنتهكها".

 

وعلى صعيد آخر،  سجلت روسيا 40 ألفا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفا و797 إصابة.

 

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفا و380 شخصا، وغادر 28 ألفا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفا و424 شخصا.

 

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

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