الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الصحة النمساوى يحذر من التجمعات فى عيد الهالوين

عيد الهالوين في النمسا
عيد الهالوين في النمسا

 دعا فولفانج موكشتاين، وزير الصحة النمساوي، المواطنين إلى الحذر خلال التجمعات في احتفال البلاد بعيد الهالوين؛ بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال موكشتاين -في تصريح- إنه يعرب عن تعاطفه مع أسر وفيات كورونا وينصح بالتطعيم كوقاية.

ودعا الوزير إلى توخي اليقظة بشكل خاص وحماية النفس من العدوى قدر الإمكان من خلال ارتداء الكمامات الطبية والتأكد من أن جميع الحاضرين لأي مناسبة قد تم فحصهم أو تلقيحهم أو شفائهم.

وأضاف "موكشتاين"، أن الآلاف من الأشخاص في هذا البلد فقدوا أقاربهم في الأشهر القليلة الماضية بسبب وباء كورونا، مشيرًا إلى توفر اللقاح بشكل كافٍ "ونحن قادرون على حماية أنفسنا على أفضل وجه ممكن".

وفي سياق متصل، حذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.
وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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