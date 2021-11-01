«السياحة» تبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية.. اليوم

تبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢١، بتطبيق الحد الأدنى للإقامة بها، يأتي ذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أصدر قرارًا بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

يأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة "HC" Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة، وجاري العمل حاليًا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية التي تم المرور عليها وإعادة تقييمها بهاتين المحافظتين قد بلغ حوالي ٥٠٠ منشأة فندقية (فندق ومنتجع سياحي).

وأضاف أن اللجان مستمرة في عملها حاليًا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال باقي المحافظات تباعًا على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب مع المستوى العالمي.