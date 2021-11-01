الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسئولين بأحد فنادق الغردقة لتعريضهم حياة النزلاء للخطر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس كلا من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة وكبير الطهاة بأحد فنادق الغردقة، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة.

 

كانت  النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في أعياء 47 سائح بفندق بالغردقة.

 

وتلقت النيابة العامة بلاغا أمس بإعياء 14 نزيل من دولة استونيا مقيمين بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى فأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة، حيث سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة مصادر المياة المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة أعياء 29 آخرين من دولة روسيا و4 من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلي أن إعياؤهم كان عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها وسالت بعض نزلاء الفندق مما تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم إعياء.

 

واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فانكروا.

 

وورد للنيابة العامة قرارا إداريا أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا علي أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات وجار استكمال التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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