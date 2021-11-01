الجزائر: وصول أعداد الناخبين لخوض الانتخابات المحلية المقبلة إلى ٢٤ مليونا

أعلنت الجزائر وصول عدد الناخبين في القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية المقرر عقدها في ٢٧ نوفمبر المقبل إلى ٢٣ مليونا و٧١٧ ألفا و٤٧٩ ناخبا.



وأوضح رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي - خلال ندوة صحفية له - أن هذا الرقم يعد دليلا على "اهتمام ووعي المواطن بواجب الإدلاء بصوته الانتخابي".



وأكد شرفي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وتزويد كافة المقار الانتخابية على مستوى ٥٨ ولاية جزائرية بالأدوات والمعدات اللوجستية اللازمة.



وأضاف أن هناك ما يزيد على ٨٠٠ ألف شخص من القائمين على العملية الانتخابية في أكثر من ١٣ ألف مركز انتخابي.

و على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، عن تسجيل 110 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 19 حالة جديدة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 206 آلاف و270.

وكشفت الوزارة عن رصد 6 وفيات جديدة بارتفاع 3 حالات ليصبح بذلك مجموع الوفيات 5 آلاف و913.

وأشارت إلى تماثل 64 حالة جديدة للشفاء ليصل بذلك عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 141 ألفا و532 في حين يتواجد 10 مرضى في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.