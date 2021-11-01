واشنطن تعرب عن قلقها حيال انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال تقارير تتهم قوات الأمن الميانمارية بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ولاية تشين، و تدمير أكثر من 100 منزل وكنائس مسيحية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها: "ندين مثل هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام البورمي ضد الناس و منازلهم و دور العبادة، الأمر الذي يكشف تجاهل النظام التام لأرواح و رفاهية شعب بورما".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها : "ندعو إلى إنهاء العنف" في البلاد.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

و كتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب"، أن "تصنيف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

و أضافت: أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

ووفقًا لـ صحيفة "التلجراف": "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 4.4%".

و أضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".