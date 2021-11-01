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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، معتدل على السواحل الشمالية حار على سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة ( 30% تقريبا)، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما تضطرب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 29 18
طنطا 29 19
شبين الكوم 29 19
دمنهور 28 19
بلطيم 26 19
مطروح 27 18
السلوم 27 14
سيوة 29 15
بورسعيد 28 22
دمياط 27 22
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 18
الإسماعيلية 29 20
السويس 29 20
العريش 29 19
رفح 29 20
رأس سدر 30 22
نخل 29 16
نويبع 31 23
طابا 28 20
كاترين 26 15
الطور 32 20
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 34 22
مرسى علم 32 20
الفيوم 30 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 18
قنا 35 19
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
إدفو 37 20
أبوسمبل 36 25
الوادي الجديد 35 19
شلاتين 32 20
أبو رماد 32 20
حلايب 31 21
رأس حدربة 30 21

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