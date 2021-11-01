ما هى مملكة تونغا التى سجلت أول إصابة بكورونا بعد عامين؟

في الوقت الذي يصارع فيه العالم منذ عامين، للتخلص من فيروس كورونا أو على الأقل الحد من خطورته، تعتزم مملكة تونغا، الواقعة بين نيوزيلندا وهاواي، الإعلان من موقفها من فرض الإغلاق للمرة الأولى بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قادمة على متن رحلة جوية قادمة من نيوزيلندا.

وطبقاً لتصريحات صحفية تناقلتها وكالات الأنباء فإن رئيس وزراء تونغا، بوهيفا تويونيتوا، أعلن أن المصاب الأول هو مسافر كان من بين 215 راكبا وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الأربعاء، وكانوا في العزل بأحد فنادق الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن خطط الإغلاق إذا تم إقراره اليوم الإثنين.

ما هي مملكة تونغا؟

ومملكة تونغا دولة جزرية، تتبع دول الكومنولث، وهو اتحاد مكون من 54 دولة كانت جميعها فيما سبق أقاليم للمملكة البريطانية، وتتشكل من 170 جزيرة بمساحة إجمالية 748 كيلو متر مربع، إلا أن الجزر المأهولة بالسكان هي 36 جزيرة فقط.

ورغم مساحة الدولة الكبيرة إلا أن عدد سكانها لا يزيد عن 106 آلاف نسمة في آخر تعداد لعام 2020، وتتشكل الدولة من 3 مجموعات من الجزر الأولى تونغاتابو وتضم العاصمة نوكو ألوفا، ومحموعة جزر فافاو ومجموعة جزرهاباي.

واللغة الرسمية في مملكة تونغا هي اللغة التونغية المحلية، بالإضافة إلى الإنجليزية.

النظام السياسي

وتحكم مملكة تونغا بدستور تم وضعه عام 1875، ونظامها ملكي دستوري حيث يحكمها حاليًا الملك توبو السادس خلفاً لاخيه توبو الخامس.

ورغم كونها جزء من دول الكومنولث إلا أنها لم تتعرض للاحتلال الفعلي، وإنما فرضت عليها الحماية البريطانية فقط مع الحرب العالمية الاولي لوقف تحركات الإلمان، إلا أن بحلول عام 1970 انتهت الحماية البريطانية، وحظيت تونغا باستقلالها الكامل.

الاقتصاد

وتتميز تونغا بمناخ استوائي حار، وتسجل درجة في ديسمبر 27 درجة مئوية، لذا فهي تعتمد في نظامها الاقتصادي على زراعة المحاصيل الاستوائية كالفانيلا والموز وجوز الهند، كما أن السياحة أحد مصادر الدخل الهامة للمملكة بسبب طبيعتها الخلابة، وشواطئها الواسعة، كما انها تتميز بتراث ثقافي محلي كبير، لذلك فأن المهرجانات التراثية أحد الوجهات السياحية الهامة.