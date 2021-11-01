«التموين» تحدد 6 حالات لفرض غرامة 1000 جنيه على أصحاب المخابز

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبة ماليه تقدر بنحو 1000 جنيه على المخابز البلدية المنتجة لرغيف الخبز في حال ارتكاب 6 مخالفات تموينية.

يتم توقيع غرام مالية قدرها 1000 جنيه على صاحب المخبز في حاله عدم إعطاء بون للصرف للمواطن صحاب البطاقهة التموينية، يحدد عدد الأرغفة التموينيهة التي قام بصرفها خلال اليوم، حيث يحصل المواطن على خمسة أرغفة يوميًا للفرد الواحد، و البطاقه التموينية التي تحمل ثلاث أفراد تحصل على 15 رغيف يوميًا، و البطاقه التموينيه التي مسجل بها 4 أفراد تحصل على 20 رغيف يوميًا، وفي حالة عدم صرف عدد الأرغفة المخصصة للمواطن يتم تحويلها رصيد وفارق نقاط الخبز لكل نقطه خبز بواقع 10 قروش بدل من خمس قروش على الرغيف الواحد.

كما يتم توقيع غرامة 1000 جنيه على صاحب المخبز في حال عدم وجود سجل التفتيش الذي يوقع عليه مفتشي التموين والمرور من خلال إدارة التموين أو مكتب التموين التابع لع، وعدد الزيارات مفتشي التموين التي يقوم بها من خلال معرفة حجم الكميات للخبز التي يقوم بإنتاجها من خلال حصص الدقيق استخراج 82 في المئه المدعم، والتأكد من عدم تجميع حصص الدقيق لغرض تسريبها إلى السوق السوداء والاستفادة بفارق الأسعار و جني أرباح غير قانونية.

وأيضًا يتم توقيع نفس الغرامة في حالة عدم نظافة أدوات العجن للمخبز الذي يقوم بإنتاج الخبز المدعوم، أو يكون الرغيف ذات جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية، وعدم وجود أي حشرات أو شوائب أو غير ذلك.

كما يتم توقيع غرامة ألف جنيه على صاحب المخبز في حالة عدم وجود ميزان حساس داخل المخبز ليقوم بوزن رغيف الخبز بعد إنتاجه بواقع 90 جرام للرغيف الواحد و18 سنتم ومطابق للمواصفات القياسية وطبيعي الشكل واللون والطعم والرائحة، وعدم وجود نقص وزن عن 90 جرام بنقص 10 جرام أو 20 جرام.

ويتم توقيع غرامة مالية ألف جنيه في حال الامتناع عن البيع على البطاقات التموينية، أو في حال عدم وجود قائمه بالمخبز تتضمن المواعيد الرسمية لتشغيل المخبز.