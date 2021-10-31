إقالة النائب العام السودانى من منصبه

أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من منصبه، حسب ما ذكر التلفزيون السوداني.

ونفى القائد العام للجيش السوداني، ​عبد الفتاح البرهان​، أن تكون القرارات التي اتخذها قبل أيام والتي شملت حل مجلسي السيادة والحكومة الحاكمين للفترة الانتقالية بمثابة انقلاب عسكري.

وأشار البرهان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك إلى أن من يظن أن هذا انقلاب فهو غير صادق، متابعا "لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضا، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية".

وتابع البرهان: "إنني توقعت الانتقادات الدولية لتحركاتي الأخيرة، لأن الإعلام جزء كبير منه غير صادق وغير أمين، ينقل وقائع وحقائق لا ينظر إليها العالم".

وأكد البرهان أن الإعلام كان مضللا، لافتا إلى أن كثيرا من الحقائق غير معلومة للناظر إلى الخريطة السياسية السودانية.

ورأى البرهان أن حكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد، لافتا إلى أن إبعاد رئيس الحكومة عن منزله في بداية الحراك كان بسبب وجود معلومات حول استهدافه.

واعتبر البرهان أن الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية.