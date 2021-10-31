الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقرر الأمم المتحدة المعنى بالفقر المدقع يزور لبنان غدًا

أوليفييه دي شاتر
أوليفييه دي شاتر

يزور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شاتر، لبنان غدًا لمدة 12 يومًا.

وذكر مكتب الأمم المتحدة بلبنان، أن شاتر سيقود بعثة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان حتى 12 نوفمبر للنظر في جهود الحكومة اللبنانية للتخفيف من حدة الفقر بالبلاد.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مؤخرًا أن غالبية اللبنانيين يعيشون في فقر، وقدرت المنظمة الأممية في مارس الماضي أن 78٪ من اللبنانيين (أي 3 ملايين أشخاص) يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36% منه يعيشون في فقر "مدقع"، أي 1.38 مليون لبناني، مشيرة إلى أن المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم.

بيروت لبنان الامم المتحدة

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