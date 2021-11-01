«تموين مطروح»: إصدار 600 بطاقة تموينية جديدة

أكد المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه تم استخراج 600 بطاقة تموينية جديدة لصالح مديرية تموين مطروح، ما بين بديل بطاقات متوقفة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وبطاقات لأصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل.

وأوضاف وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم توزيع البطاقات على أصحابها من المستفيدين من الدعم السلعي، وتم إرسال أرقام السري على التليفون الشخصي لصاحب البطاقة التموينية وفقًا للرقم القومي، وسيتم صرف مقررات التموين بهذه البطاقات من الشهر المقبل خلال نوفمبر ليحصل الفرد الواحد على متوسط 50 جنيهًا علي البطاقة التموينية.

وأشار«الشيباني»، أن هناك حملات رقابية مكثفة على بدالي التموين والمخابز للتأكد من عدم تجميع البطاقات التموينية من أصحابها، وإلا سيتعرض إلى وقف النشاط التمويني أو وقف المخبز عن الإنتاج و إنذار صاحب البطاقه التموينيه بسحب البطاقه أو توقفها؛ بسبب ترك البطاقة اإلى بدال التموين أو صاحب المخبز.

وأكد وكيل وزارة التموين بمطروح أنه بدءًا من الإثنين سيتم صرف مقررات التموين و فارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، و سيتم الحصول على الأسعار الجديدة لسلعة الزيت ليحصل المواطن على زجاجه زيت بسعر 20 جنيهًا للعبوة 00 8 مللي، و25 جنيهًا للعبوة لتر.