الرئيس الفرنسي: قمة العشرين حققت نجاحًا رغم الانقسامات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن قمة مجموعة العشرين، التي تختتم فعاليتها في روما، حققت "نجاحًا" وتوصلت إلى نتائج خاصة في قضايا تغير المناخ "رغم الانقسامات العديدة".

وأشار ماكرون- في تصريحات، نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية- إلى أن القمة التي استمرت يومين قدمت فرصة لإعادة إحياء تجمع قادة أكبر دول العالم اقتصاديا قبل إنعقاد القمة الأكبر الخاصة بمؤتمر تغير المناخ في جلاسكو والتي انطلقت فعالياتها بينما تنتهي قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أن "العمل كله سيركز حاليا على ضمان جهود إضافية من الصين وروسيا والدول الصاعدة الأخرى من أجل الاستمرار في الاتجاه الصحيح"، مؤكدًا أنه يجب دفع دول مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود تجاه حجم استخدام طاقة الفحم، مشيرًا إلى أن تلك هي الخطوة القادمة.

وعلي صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفًا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ20 حققت تقدمًا بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيًا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدًا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددًا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.