الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلنت الجزائر إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة سيادية ومقاربة ربحية بين الطرفين.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر - خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء - بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة سيادية ومقاربة تستند على الربحية.
وأضافت أن الرئيس تبون أسدى أوامر وتوجيهات تتعلق بالمشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث أمر بـ"تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتج الوطني، لخلق نسيج صناعي وتوفير فرص عمل".
كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ترأس، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء لدراسة والتصديق على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعيِ  العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى قضايا تخص الاهتمامات اليومية للمواطن.

الجزائر الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

حريق في مسرح جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»

نقابة الموسيقيين توقف أحمد سعد عن الغناء

3 سيارات لإنهاء تبريد حريق مسرح الجازويت

الإعدام لدجال و3 سيدات هتكوا عرض طفلة بالقوة فى الإسكندرية

«ورطة كهربا».. موسيمانى يهاجم لاعبى الأهلى

«التخطيط»: الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من الدين ومعدل النمو يتخطى 6%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو فى أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام