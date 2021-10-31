الجزائر: إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

أعلنت الجزائر إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة سيادية ومقاربة ربحية بين الطرفين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر - خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء - بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة سيادية ومقاربة تستند على الربحية.

وأضافت أن الرئيس تبون أسدى أوامر وتوجيهات تتعلق بالمشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث أمر بـ"تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتج الوطني، لخلق نسيج صناعي وتوفير فرص عمل".

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ترأس، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء لدراسة والتصديق على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعيِ العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى قضايا تخص الاهتمامات اليومية للمواطن.