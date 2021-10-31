الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل حفل الافتتاح.. عروض فنية بطريق الكباش الفرعونى

طريق الكباش
طريق الكباش

أيام قليلة وتنطلق فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في مدينة الأقصر، المزمع إقامته في الرابع من شهر نوفمبر، حيث من المقرر أن يشهد عروضا فنية داخل الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر، ويقدمها ٤٠٠ شاب من أبناء الأقصر المتطوعين.

واكتشف طريق الكباش منذ عام 1949، عندما استطاع الدكتور زكريا غنيم أن يكشف 8 تماثيل لأبي الهول في طريق الكباش االذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك.

وتعد تماثيل أبي الهول موجودة بكثرة في معابد الكرنك مثلت على شكل أبي الهول برأس كبش، والكبش هنا يرمز للإله آمون، ربما لحماية المعبد وإبراز محوره.

افتتاح طريق الكباش معبد الأقصر معبد الكرنك الأثري الدكتور زكريا غنيم الدكتور محمد عبد القادر

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طه الذى رأى

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