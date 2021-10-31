هل يؤثر عدم التوازن الهرموني على الحمل والجنين؟

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في الخصوبة ونمو الأطفال، وهذا يعني أن الخلل الهرموني يمكن أن يكون له عواقب وخيمة بفترة الحمل.

تعد الهرمونات جزءًا مهمًا من التحكم في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، حيث يتم إنتاجها بواسطة الغدد الصماء، فالهرمونات مسئولة عن تنظيم عمليات مثل التكاثر والتمثيل الغذائي وغير ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "medicinenet" الطبي.

عندما يكون لديك كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من هرمون معين، فإنك تصاب بخلل هرموني، حتى التقلب البسيط في بعض الهرمونات يمكن أن يكون له تأثير خطير على جسمك.

ويمكن أن تؤثر بعض الاختلالات الهرمونية على الحمل، تنظم الهرمونات وظائف الجسم مثل الحفاظ على الدورة الشهرية المنتظمة، وإعداد الجسم للحمل، بالإضافة إلى حماية البويضات غير المخصبة.

بمجرد أن تصبحي حاملاً، تستمر الهرمونات في لعب دور مهم، حيث تحافظ هرمونات الحمل على صحة طفلك ، وتتحكم في معدل نموه ، بل وتحفز عملية المخاض، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتسبب عدم التوازن الهرموني أثناء الحمل في حدوث مشاكل بما في ذلك سكري الحمل، وتسمم الحمل، بالإضافة إلى ارتفاع أو انخفاض الوزن عند الولادة.

ما هي علامات وأعراض عدم التوازن الهرموني؟

الهرمونات تتقلب بشكل طبيعي أثناء البلوغ، الحمل، الرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث، فإذا لاحظت أعراضًا غير عادية، فمن المحتمل أنك تعاني من خلل هرموني.

واحدة من أكثر الاختلالات الهرمونية شيوعًا عند الإناث هي حالة تعرف باسم متلازمة تكيس المبايض، حيث تشمل الأعراض المصاحبة لمتلازمة تكيّس المبايض والاختلالات الأخرى ما يلي:

فترات غير منتظمة:

من أكثر علامات وأعراض عدم التوازن الهرموني انتشارًا هي عدم انتظام الدورة الشهرية، فقد تشير الدورة الشهرية الشديدة أو الفائتة إلى وجود خلل هرموني.

نمو الشعر الزائد:

تعاني بعض النساء من النمو المفرط لشعر الذقن أو الوجه أو الرقبة أو أجزاء أخرى من الجسم، فهو دليل على وجود خلل هرموني.

حب الشباب:

يعد حب الشباب علامة أخرى شائعة على عدم التوازن الهرموني، حيث يظهر حب الشباب عادةً على وجهك أو رقبتك أو صدرك أو أعلى ظهرك.

تساقط الشعر:

تعاني بعض النساء من تساقط الشعر ، وهو مؤشر شائع لاختلال التوازن الهرموني، كما يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى ظهور علامات الترهل على الجلد.

آلام الحوض:

أحيانًا يكون ألم الحوض مؤشرًا على عدم التوازن الهرموني، حيث يمكن أن تحدث آلام الحوض أثناء الحيض أو الجماع أو من تلقاء نفسها.