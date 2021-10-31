الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس (انفوجراف)

المبادرة
المبادرة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المدارس، منذ إطلاقها بداية من العام الدراسي الحالي، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ونشرت الوزارة انفوجرافا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يوضح فحص مليون و٤٧١ ألفاً و٩٧٤ طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية. 

وتستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ومن المقرر أن تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وتجرى المبادرة المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار  من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

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الصحة مبادرة رئيس الجمهورية الانيميا السمنة التقزم طلاب المدارس العام الدراسي الحالي سلامة الطلاب انفوجراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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